I’m referring to actual speed, not theoretical specs. PS5 can transfer and decompress textures and geometry from storage directly into video memory without CPU decompression and driver abstraction overhead, which makes the overall perf much higher than PC.

Je fais référence à la vitesse réelle, pas à des spécifications théoriques. La PS5 peut transférer et décompresser les textures et la géométrie du stockage directement dans la mémoire vidéo sans décompression du CPU ni surcharge d'abstraction du pilote, ce qui rend la performance globale bien supérieure à celle du PC.

Tim Sweeney, fondateur d'Epic, pour rappel, a répondu à une question sur twitter concernant les capacités de traitement de la ps5 concernant la vitesse de stockage et si celle ci était supérieure aux pc actuels.Voici sa réponse:En Français: