Conception puissante : Avec la PlayStation 5, 20 fois plus rapide que la version précédente, n’importe quel jeu précédemment installé en 100 secondes sera désormais installé en 1 seconde. Grâce à cette vitesse supérieure, la vitesse standard est 30 x plus rapide, avec 16 Go de RAM DDR6 inclus dans la conception de la console.



Expérience de jeu unique avec des fonctionnalités de pointe : SSD à très haute vitesse, système I/O personnalisé intégré, GPU AMD dédié avec traçage des rayons et son 3D extrêmement impressionnant. Avec ces fonctionnalités, la PS5 permettra aux développeurs de maximiser leur créativité, de créer de grands mondes et de fournir de nouvelles expériences de jeu dans les jeux qu’ils conçoivent.



PS5 : La technologie évolue rapidement, se développe avec une vitesse vertigineuse, et s'améliore avec de nombreuses nouveautés dans le monde des ordinateurs et des logiciels, ainsi que dans tous les aspects de la vie. L’une des parties indispensables des joueurs, les consoles de jeux offrent une bien meilleure expérience utilisateur à leurs fans avec leurs fonctionnalités de plus en plus renouvelées. Préparez-vous pour la prochaine génération de PlayStation 5, qui montre qu’il n’y a pas de limites au plaisir de jeu et vous ne vous sentirez pas comment le temps circule avec des fonctionnalités supérieures. La marque PlayStation de Sony, qui a marqué l’industrie du jeu depuis 25 ans, promet des fonctionnalités pour faire oublier toutes les versions du passé avec sa nouvelle console de jeu.



La vitesse est sa force : Excitant ses fans avec ses fonctionnalités techniques, la PlayStation 5 offre presque impossible en termes de fonctionnalités. Par rapport à sa version précédente, PlayStation 4, elle est 20 fois plus rapide, élevant ainsi la barre du plaisir des jeux. Par exemple, tout écran de jeu chargé pendant 100 secondes malgré la fonction SSD avancée de la PS4 ne sera chargé que pendant 1 seconde sur PlayStation 5. Bien que cela soit difficile à croire, il semble vraiment que le plaisir de jouer à des jeux sur une console de jeu 100 fois plus rapide sera élevé. Alors que la technologie HDD dans la série précédente de concepteurs de jeux restreints PlayStation dans de nombreux domaines, les limites sont complètement éliminées avec la technologie SSD utilisée dans PS5. Ainsi, les fabricants de jeux peuvent faire tout ce qu'ils peuvent imaginer. La technologie SSD utilisée de la même manière le rend beaucoup plus rapide que les ordinateurs actuellement utilisés. Ainsi, pendant que les jeux sont en cours de traitement, la vitesse standard est 30 fois plus rapide avec la RAM DDR6 de 16 Go incluse dans la conception de la console.



Un design unique qui combine ancien et nouveau : Les jeux dans les versions précédentes sont pris en charge sur PlayStation 5. En d’autres termes, tous les jeux sur PlayStation 2, 3 et 4 peuvent être joués sur PS5. Avec cette fonctionnalité, la marque Sony permet aux joueurs de continuer à jouer sans renoncer à leurs jeux habituels. Une autre caractéristique remarquable sur PlayStation 5 est la carte graphique GPU développée par AMD, qui est la puissance de traitement de l'unité graphique. Le GPU RDNA 2, qui a été mis à niveau à 2,23 GHz et possède 36 puissances de calcul, offre 10,28 TFLOP au total. Toutes les autres parties de la console comportent également des fonctionnalités conçues par l'infrastructure AMD. La PlayStation 5, qui a une grande qualité sonore, attire l'attention avec sa technologie audio 3D, la technologie Tempest 3D Audio. Ainsi, les joueurs se sentent comme s'ils étaient dans les jeux auxquels ils jouent. En d'autres termes, la qualité sonore qui peut désormais être extraite du casque est désormais entièrement disponible à la télévision.



La favorite des joueurs : Le fait que la PlayStation 5 soit extrêmement rapide par rapport aux nouvelles consoles double le plaisir de jeu. Partageant le top des consoles de jeu de nouvelle génération avec toutes ses fonctionnalités avancées, la PlayStation 5 semble être la favorite des joueurs pendant des années avec le prix qu'elle offre.

Le leader turc de la vente en ligne Hepsiburada a récemment mis en ligne une page promotionnelle dédiée à la PS5 avec des informations assez intrigantes (impossible de savoir si le marketing de Sony a réellement commencé chez eux ou si c'est quelque chose écrit directement par un employé) comme le fait que la nouvelle console de Sony serait uniquement rétro PS2-PS3-PS4 (cette mention a été supprimée depuis), que le pavé tactile de la DualSense serait un écran tactile (mention supprimée également) ou encore que le prix ferait de la PS5 la console favorite des joueurs.Mes excuses par avance, la qualité de traduction ne sera pas au rendez-vous n'ayant pas de notions en turque.