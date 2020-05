Les heures sombres arrivent pour certains, pour d'autres les heures qui s'annoncent seront synonymes d'engouement, d'impatience et d'attente. Ainsi donc, l'ère de la Playstation 5 arrive et, quelles sont donc vos attentes de la conférence ? Me concernant, je vais être raisonnable. Et je ne veux que deux choses.



- Le design de la Playstation 5.

- L'annonce d'un Ratchet&Clank 2



Ni plus, ni moins, le reste me sera bonus, je ne souhaite que ceci dans l'immédiat. Et vous ?