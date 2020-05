"Je parle pas l'anglais tarba"Bon en gros, selon Mochizuki (qui a indiqué la date du 3 juin pour le show PS5 avec Schreier, d'ailleurs ils bossent maintenant ensemble), le reveal du design de la PlayStation 5 est désormais très proche, la production de masse ayant débuté et Sony est forcément conscient que dans cette perspective, c'est la porte ouverte aux "photos volées".Donc autant le faire officiellement avant que ça arrive.Perso, je pense que ça va tomber avant la fin de la semaine, histoire d'achever les "contours" de la console avant de passer ENFIN aux jeux mercredi prochain.

posted the 05/28/2020 at 02:58 PM by shanks