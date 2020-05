Jeux Video

Ooouuuuh guéguerreVive les clics, merci CliffBon même si le mec est un troll en puissance, qui aime d'ailleurs visiblement changer de veste tous les 5 ans, il donne au moins des explications sur cette déclaration :Selon lui, en n'ayant les ressources que pour une version console dans un premier temps (en plus du PC), c'était finalement un mauvais choix de vouloir impérativement viser le plus gros parc alors que la fanbase Xbox connaissait davantage l'homme depuis son travail sur Gears.Pas sûr que ça aurait changé quoi que ce soit ça avait été One plutôt que PS4 car la première erreur de Lawbreakers (même si le jeu était très sympa d'après de nombreux retours), c'est d'avoir osé l'arena-shooter à une époque où Overwatch bouffe tout le marché, ne laissant pas beaucoup de survivant (sauf si on s'appelle Splatoon).