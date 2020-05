Atsushi Ohkubo principalement connu pour Soul Eater annonce que son dernier manga Fire Force (dernierement adapté en animé) entre dans sa phase final et sera sa dernière oeuvre.« L'histoire approche également de sa scène finale », explique-t-il dans le tome 23 « quant à moi, je compte faire de ce manga mon dernier titre, alors, s'il vous plaît, suivez-moi jusqu'à la toute fin. ».Le 24e tome sera publié au Japon le 17 juillet.

Like

Who likes this ?

posted the 05/17/2020 at 04:39 PM by guiguif