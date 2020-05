a levé le voile sur sa prochaine architectureà travers son nouveau GPU haut de gammepour les serveurs mais qui sera décliné en plusieures versions (les GeForce et les Quadro).La cartesera équipée d’ungravé en 7 nm par TSMC, pour pas moins de 54 milliards de transistors ce qui est un record, et avecde mémoireatteignant un débit de, on parle d'undie de 826 mm² soit la plus grosse puce jamais produite sur ce process. Pour un total TDP de 400 watts.Selon la firme, les performances en matière d’IA et de calcul simple précision (FP32) sont vingt fois supérieuresà celles d’une carte Tesla V100 (Volta). Ils gèrent le FP64 et un nouveau format de données intitulé, pour un gain de 2,5 fois par rapport à Volta.Cette puce est dotée de pas moins de 108 SM (Streaming Multiprocessors), pour un total deet, délivrant une puissance de 19,5 Tflops (1410 MHz).