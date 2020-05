Depuis quelque temps on entend pas mal de choses, sur des jeux PS5 qui pourraient être en développement.Donc à prendre avec de grosses pincettes.Genre un nouveau Silent Hill de Japan Studio, avec Ito, Toyama et Yamaoka.Bloodborne 2 ?Un remake de Demon's Soul de BluePoint.Un nouveau Ratchet d'Insomniac, voir un nouveau Spiderman pour l'année prochaine.Un nouveau God of War () et une nouvelle IP de BarlogHorizon 2 (quelle surprise) et un nouveau FPS (multi?) de GuerillaUne nouvelle IP de Japan Studio (de Kono). Ca c'est officiel depuis 2018.Un vrai GT7.Nouvelle IP de ND?Une nouvelle IP de la nouvelle team de San Diego ou un nouveau Uncharted?C'est les quelques rumeurs qui me viennent en-tête. On sera vite fixé de toute façon. Normalement le mois prochain pour certains d'entre eux.Du coup lesquels de ces jeux pourraient potentiellement vous intéresser si c'etait vrai?Ou du moins lesquels voudriez vous voir sortir ? Des jeux que j'ai pas cité.