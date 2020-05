Jeux Video

Selon le site PolskigameDev qui a pu interroger des employés de Techland sous anonymat.Bon je comprend pas le polonaisdonc je vais me fier pour l'heure à la traduction d'un twittos qui maîtrise la chose :- Les employés qualifient déjà Dying Light 2 de "gâchis total".- Tout le monde pointe du doigt les têtes pensantes de Techland, dont Chris Avellone, qui semble incapable de gérer le chantier, devant maintenant faire travailler les employés jusqu'à 21-22h pour rattraper le retard.- Les sources évoquent un chantier mal branlé dès la pré-prod, où la direction a d'abord essayé de se concentrer sur l'histoire avant de s'attarder sur le gameplay (c'est censé être l'inverse quand t'as un minimum de logique), pour aujourd'hui modifier sans cesse les mécaniques.- "Le moral est à son niveau le plus bas. Les leaders n'ont plus aucune idée de ce qu'ils font."- 50 employés auraient déjà démissionné face aux conditions de travail.Rappel :Dying Light 2 qui devait sortir ce printemps a été reporté, et n'a désormais plus de date de sortie.