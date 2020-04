Jeux Vidéos

Final Fantasy VII

La rivalité entre Midgar et Wutai pourquoi ils ont été en conflit quel fut l'origine de leur différent (Crisis Core explique t-il cela ?)



Il faut développer toute la mythologie avec les Whispers, Nanaki disant un truc fort intéressant les Whispers sont là pour que le flot du temps ce passe comme espéré. Sorte d'entité immuable qui s'assure que chaque chose meurt quand sont temps est venue/due (cf: c'est pourquoi Barret reviens à la vie après s'être fait empalé par l'épée de Sephiroth).



Note: Ce développement pourrait être l'occasion de créer un DLC what if qui expliquerai les conséquence de la survie d'Aerith si elle survit

Imaginons alors que c'est Cloud qui meurt ici ? Balance tout ça m'voyez. Bref une occase.



Le Gold Saucer et Costa Del Sol doivent tout deux être plus développer que ça, faut vraiment qu'on est l'impression que ces deux lieu soit fait pour le luxe et les vacances. N'oublions par pour le premier des flashback avec Jessie ça serait pas mal.



Junon doit aussi être assez vaste pour être explorer et qu'on sente l'aspect forteresse des lieux.



Pour Cosmo Canyon et la race de Nanaki développer peut être un possible lien avec la race des Cetera ? Avoir une meilleur vue du conflit contre les Gis. Pourquoi par mettre Cobalt XIV et Indigo XV (En faite pendant les étapes de planification de Final Fantasy VII du jeu original, il devait y avoir des plans pour deux autres membres de son espèce, Cobalt XIV et Indigo XV, également des expériences de Hojo, mais ils ont été coupés de la version finale de Final Fantasy VII.) ça serait bien de les réintégrer sous une autre forme.



Cela serait cool de pouvoir revenir à Midgar et certain secteur en explorant pourquoi pas de nouveau secteur genre 4 ou 2 ?



Aussi pourquoi pas développer un nouveau personnage Turks qui serait en faite le protagoniste qu'on incarne dans Before Crisis.

Bon m'ayant vu sous format (car ayant pas la PS4) vidéo, l'histoire de la première partie de cequ'estj'avoue avoir été fort surpris est surtout conquis, des ajouts. Ils ont étendu le rôle de Jessie, créé un nouveau personnage Roche qui j'espère sera plus développé pour la suite. Hojo est plus dégueulasse que jamais enfin Sephiroth en impose la baraque.on fait fort et j'ai eu des émotions en voyant tout ça. La scène à Honey Bee grandiose ♥Il y a tout un tas de chose rajouté qui mis bout à bout font que cette expérience FFVII remake fonctionne pour sa première partie.Du coup quid pour la seconde et troisième partie de cette histoire ?Je pense que la second partie doit ce finir avec la mort d'Aerith là dessus les avis sont assez unanime de ce que j'ai pu lire partout sur le net. Enfin la troisième partie sera avec la fin de Sephiroth est le combat légendaire dans le nord au cratère d'impact.Pour les choses à développer voici ce que j'aimerais qu'il développe:Concernant ce remake ma seul déception que j'ai pu avoir, c'est qu'ils ont raté le coche de faire de Biggs, Wedge et Jessie de vrai membre de l'équipe avec un arbre de développement personnel et des armes spécifique, Jessie aurait été un bon choix pour faire un personnage maniant des bombes, Biggs lui aurait dans les armes légères, Wedge hmmm pour lui je vois pas car je pense qu'il aurait fait redondant avec Barret (arme lourde).Par contre c'est moi ou ils coupé Cait Sith il fait une brève apparition mais aurait du être vu dans les bureau de Shinra non ?Êtes vous d'accord avec mes choix ? Qu'aimeriez vous voir être développer plus dans les épisodes suivant ?