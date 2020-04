Analyse technique de Final Fantasy VII Remake par Digital Foundry :







■Le jeu tourne sous l'Unreal Engine 4, ici l'utilisation du moteur est vraiment impressionnante.■Beaucoup de motion blur durant les cinématiques plus utilisation intensive du DoF, les cinématiques sont plus belles à bien des égards que celles d'Advent Children.■Les transitions se font en douceur entre les cinématiques et les phases de gameplay.■Occlusion ambiante de haute qualité, Bloom plus effets de particules.■Du TAA mais avec quelques imprécisions sur certains détails comme les cheveux par exemple.■Mélange d'éclairage dynamique et d'éclairage fixe en même temps.■Les zones initiales sont très belles, la première mission et la scène initiale sont particulièrement denses et détaillées.■Sur Pro, le jeu tourne en résolution dynamique de 1620p la plupart du temps mais ça peut baisser à 1360p avec un framerate quasi locké.■Sur PS4 c'est du 1080p, aucun signe de résolution dynamique, le jeu tourne en 30fps avec des baisses occasionnelles.■Lorsque vous passez la première zone du jeu, les problèmes de résolution liés aux textures semblent apparaître. La résolution des textures d'objets semblent être réduites (un peu baveuses).■Lorsque vous passez d'une zone à l'autre, les soucis de textures semblent apparaître.■Peu importe que le jeu soit installé sur HDD interne, externe, SSD ou que vous jouez sur PS4 ou PS4 Pro ces problèmes de textures sont toujours présents.