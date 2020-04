Jeux Video

Confirmé à l'instant par Cory Barlog sur Twitter :le christianisme fait bien partie du lore de God of War, donc aux cotés des mythologies grecque, nordique et égyptienne (je ne sais plus si autre chose a été confirmé dans une certaine séquence du dernier épisode).Kratos VS Jésus, c'est donc de l'ordre du possible(Jésus win)Me demandez pas pour d'autres religionsc'est un terrain glissantD'ailleurs, je fuis jusqu'au Inside Xbox