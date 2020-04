Digital Foundry/NX Gamer/VG Tech









Analyse technique du DLSS 2.0 de Nvidia par Digital Foundry :







■Sur le jeu Control en résolution interne de 540p, le résultat avec DLSS 2.0 semble meilleur que le 1080p natif.■Cette version 2.0 corrige les problèmes de détail des sous-pixels comme le scintillement par exemple qui était visiblesur la 1.0.■Les soucis de ghosting ne sont pas totalement résolus avec le DLSS 2.0 néanmoins ils sont réduits au maximum.■Les micro-détails comme les taches sur la roche, les pierres et les pores de la peau sont mieux conservés en 2.0.■Les textures de texte ont un contraste plus élevé mais sont légèrement moins lisibles qu'en résolution native.■Il peut y avoir des ruptures de bord très contrastées par moment, mais il faudra zoomer pour vraiment les voir.■Contrairement au TAA, en mouvement le DLSS ne rend pas les détails flous.■Le sharpening est ajustable dans le SDK.■En mode performance passer du 1080p en 4K vous donne un gain de 130% en performance que d'être en 4K nativeavec une mise à l'échelle X4 sur une RTX 2080Ti.■Du 1440p en 4K c'est 67% de performance en plus.■Le DLSS 2.0 demande un peu plus de ressources que la version 1.0, mais en pratique il est un peu plus rapide.■Partir du 1080p en 4K via DLSS ne represente que 11% de pertes en performance par rapport au 1080p upscalé en4K avec TAA.■Sur une RTX 2060, avec le même test c'est seulement 15% de perte contre le 1080p upscalé en 4K.■Passer du 540p au 1080p avec DLSS résout tous les détails des sous-pixels contrairement à une résolution standardde 1080p native.■Sur une RTX 2060, avec les paramètres réglés en max, partir d'une résolution de 720p vers le 1440p ça peut donnerdes baisses de 40~50fps dans les passages les plus exigeants.■En optimisant les paramètres, c'est possible de viser du 60fps+.■Selon DF le résultat est tout simplement étonnant avec cette solution de mise à l'échelle par l'IA qui reste la meilleureà ce jour.