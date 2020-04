Divers

Une petite question qui me taraude ! Je veux pas casser l'ambiance, en plus certains doivent venir ici pour se changer les idées, mais je trouve un peu surréalistes certains sujets de ce moment. Toujours sur la gueguerres des consoles (que j'ai jamais trop comprit en plus), ou de faire des plans sur l'avenir, même relativement proche comme la sortie des next gen etc...Quand on voit la période post-confinement qui va durer sûrement jusqu'à la fin de l'année minimum ou tout le monde devra sortir dans la rue et travailler avec un masque, la crise financière qu'on va se taper, le chômage jusqu’à 25% dans certains pays, la perte du pouvoir d'achat, la pénurie de certains produits alimentaires et de certains médicaments, l'instabilité politique et économique mondiale, les tensions qui va y avoir à l’intérieur même des pays (chasse aux responsables, dissolution de l'assemblée en France ? émeutes, guerres civiles dans certains pays etc...)Bref, je voulais juste savoir si c'est de l’inconscience "volontaire" pour pas craquer et s’échapper de la pression de cette actualité anxiogène, un peu comme les mécanismes de sidération psychique lors d'une agression ou d'un traumatisme ? Ou si certains vivent dans une dimension parallèle pour penser que tout va continuer normalement ?