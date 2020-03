Wow ! Le DLSS 2.0 est devenu, pour moi, LA raison de passer à une carte RTX !Je sais que plusieurs articles sont déjà paru sur Gamekyo mais... Le résultat est meilleur en DLSS 2.0 qu'en 4K Natif... Je suis vraiment très impressionné par les performances de l'IA Learning !Bref, on peut maintenant jouer en 4K ET avec du RayTracing, sans souffrir trop en performances... Une belle avancée

posted the 03/31/2020 at 04:06 AM by suzukube