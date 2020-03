News





Comme le titre le mentionne, ce ne sont pas les pistes complètes,

mais de simple extraits.







???

Thème provenant de Futur connected (surement la nouvelle zone).

Un petit coté funk, Jazzy à la Torna







Engage the ennemy

qui a le droit à un très beau remaster. Vous pouvez en entendre plus que la preview dans

la cutscène ci-dessous.(ça spoil, mais le thème est cool avec de nouvelles vocalises)







On peut aussi entendre un chouia le remix de one who gets in your way dans une

autre vidéo qui a l'air top.







Gaur Plain

Pour le moment il n'y a que ce thème que je trouve un poil inferior a l'original,

car moins punchy, mais les instruments sont de meilleur qualités.