Analyse technique de la démo Gears 5 sur Xbox Series X par Digital Foundry :







Résumé Analyse technique

■Cette démo a été faite en deux semaines seulement par The Coalition.■Les temps de chargements sur cette démo Xbox Series X (13 secondes) ont été considérablement réduits par rapport à la version finale de la Xbox One X (32 secondes) soit 60% en moins et cela sans tirer partie des fonctionnalités du SSD de la console.■Les cinématiques tournent maintenant en 60fps comme sur la version PC (sur XB1 X c'était en 30fps).■Textures haute résolution sur Series X comme sur PC pour un niveau de détails et de finesse supplémentaire.■Le nombre de détails a été grandement augmenté pour les décors.■Cette démo n'inclut pas encore les fonctionnalités de la Series X comme Mesh Shading, VRS, Direct Storage... etc.■Brouillard/éclairage volumétrique améliorés.■Les zones qui étaient trop lumineuses semblent maintenant plus naturelles avec un meilleur ombrage.■Tous les paramètres de la version Series X sont semblables aux réglage Ultra sur PC.■Ils ont ajouté le space screen shadows pour les ombres qui n'était pas présent sur le jeu original.■Ajout du SSR (Screen Space Reflection) comme sur PC.■Distance d'affichage plus accrue sur Series X par rapport à la Xbox One X.■Ajout du Screen Space Global Illumination technique similaire au Ray Tracing (dernière version de l'Unreal Engine 4).■The Coalition vise comme objectif du 120fps pour le multijoueur sur Serie X.■La performance affichée sur cette démo Series X en 4K est comparable à un PC équipé d'une carte RTX 2080 et d'un processeur Threadripper 2950X.