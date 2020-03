96/100 (31 tests) -pour l'instant-

Gameblog 10/10

God is a Geek 10/10

Pour ceux qui ont déjà apprécié le jeu original, c'est le rêve d'un fan, avec tout ce que vous pourriez souhaiter et plus encore, avec presque tous les aspects améliorés. Un jeu vidéo envoûtant, et qui mérite d'être parlé en termes référentiels pendant de nombreuses années à venir.

JVC 18/20

(31 positives / 0 Mitigée / 0 Négative)Je ne vais pas y aller par quatre chemins, Persona 5 : Royal est une excellente réédition qui mérite votre temps, que vous ayez joué à la version originale en 2017 ou non. Les modifications et ajouts sont nombreux et apportent une réelle plus value au contenu de base en corrigeant certains aspects de la version originale liés au gameplay et au scénario tout en apportant une couche supplémentaire de contenus à découvrir. C'est plus qu'un simple jeu, c'est une expérience unique et immersive comme il en existe peu et que seul un jeu vidéo comme Persona 5 : Royal réalisé avec autant de passion et d'amour puisse nous offrir. Et puis une centaine d'heures de jeu derrière un écran, en pleine crise du COVID-19 cela devrait passer très vite !For those that have already enjoyed the original game, this is a fan’s dream, with everything you could wish for and more, with nearly every aspect improved upon. A spellbinding videogame, and one that deserves to be spoken about in reverential terms for many years to come.Persona 5 Royal est bien celui qu'on espérait. Non content d'offrir de nouveaux arcs narratifs en diversifiant un scénario pourtant bien riche, et d'améliorer encore un peu plus une mise en scène pourtant déjà fantastique, P-Studio sublime avec brio l'épisode ayant popularisé la licence auprès du grand public. Avec ce titre, Atlus détient désormais tous les atouts pour conquérir le cœur des réfractaires s'étant, notamment, limités à l'absence de localisation occidentale autre que l'anglais. Persona 5 ayant su séduire des joueurs complètement hermétiques aux J-RPG et/ou au tour par tour, nous ne saurions que trop vous recommander ce qui constitue assurément l'expérience définitive d'un jeu d'exception, et un des derniers grands jeux de la PlayStation 4.Hardcore Gamer 9/10