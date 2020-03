■Le jeu (démo) tourne sous l' Unreal Engine 4.■La démo ne pèse que 8GB.■Sur PS4 c'est en résolution dynamique de 1920x1080p avec comme solution d'anticrénelage du temporal anti-aliasing.■Sur PS4 Pro en résolution dynamique aussi de 2880x1620p et du TAA.■Final Fantasy VII Remake semble avoir bénéficié d'un grand boost par rapport à Kingdom Hearts III, un autre titre de Square Enix tournant sous l'UE4 que ça soit au niveau de la résolution en passant du 900p dynamique au 1080p dynamique sur PS4 ou au niveau du framerate qui était en 30fps mais avec un terrible frame pacing, ici sur FFVIIR le problème semble être réglé.■Le flou de mouvement (motion blur), la profondeur de champ, la qualité des ombres et les effets volumétriques sont les mêmes sur les deux consoles.■Le framerate est verrouillé à 30 images par seconde sur les deux versions sans aucune baisse.■Il y a beaucoup d'ombres en temps réel sur le jeu.

posted the 03/03/2020 at 09:33 PM by leonr4