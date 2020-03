Je suis curieux de voir le comparo PS4 vs PS4 Pro, car j'y joue sur PS4 Slim et c'est ultra propre sur mon écran 4kTain mais la PS4 vanilla est ouf, de 2013 à 2020, 0 faute niveau technique, un bijouAh bah voila en fait :

Who likes this ?

posted the 03/02/2020 at 08:34 PM by shincloud