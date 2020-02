On a classé les 22 films du studio Ghibli du moins bon au meilleur22. «Je peux entendre l'océan», Tomomi Mochizuki (1993 )21. «Les Contes de Terremer», Gorō Miyazaki (2006 )20. «Arrietty - Le Petit Monde des chapardeurs», Hiromasa Yonebayashi (2010 )19. «Souvenirs de Marnie», Hiromasa Yonebayashi (2014 )18. «La Colline aux coquelicots», Gorō Miyazaki (2011 )17. «Si tu tends l'oreille», Yoshifumi Kondō (1995 )16. «Mes voisins les Yamada», Isao Takahata (1999 )15. «Le Royaume des chats», Hiroyuki Morita (2002 )14. «Souvenirs goutte à goutte», Isao Takahata (1991 )13. «Kiki la petite sorcière», Hayao Miyazaki (1989 )12. «Le Conte de la princesse Kaguya», Isao Takahata (2013 )11. «Pompoko», Isao Takahata (1994 )10. «Le Château dans le ciel», Hayao Miyazaki (1986 )9. «Le vent se lève», Hayao Miyazaki (2013 )8. «Mon voisin Totoro», Hayao Miyazaki (1988 )7. «Porco Rosso», Hayao Miyazaki (1992 )6. «Nausicaä de la vallée du vent», Hayao Miyazaki (1984 )5. «Le Tombeau des lucioles», Isao Takahata (1988 )4. «Ponyo sur la falaise», Hayao Miyazaki (2008 )3. «Le Voyage de Chihiro», Hayao Miyazaki (2001 )2. «Le Château ambulant», Hayao Miyazaki (2004 )1. «Princesse Mononoké», Hayao Miyazaki (1997 )Vos 3 préférés ?

Who likes this ?

posted the 02/29/2020 at 05:42 PM by nicolasgourry