Voici un film qui a réussi à me surprendre, je pensais avoir tout vu en terme de thriller psychologique "ambiguë" avec Hollow Man de Paul Paul Verhoeven (pour moi c'est ou c’était la référence des films ambiguë) mais Leigh Whannell (le réalisateur) à été encore plus loin. Niveau tension (la première scène, dans cette grand maison "moderne/froide" donne le ton et ça dure pendant 2 heures) et retournement de situation, il a fait très fort. Elisabeth Moss est parfaite, je connaissais pas cette actrice, elle m'a scotché (elle pourrait être nominée aux oscars pour le rôle ça m'étonnerait pas), un rôle qui va lui coller à la peau. Toute la force du film, c'est d'arrivée à nous expliquer, que ce n'est pas par ce que nous voyons pas les choses, qu'elles se font pas pour autant. Metoo est passé par là, ça se sent dans la conception même du scénario. C'est un film "fantastique" mais avec une approche rationnelle, ça le rend encore plus terrifiant. Certains scènes pourraient devenir culte (à un moment j'ai même pensé à Terminator 2 !) dans le genre. Une relecture de l'homme invisible pertinente et audacieuse.L'année dernière la bonne surprise était venu de "Pas un mot", cette année dans le genre "fantastique" ce film pourrait etre ma bonne surprise de l'année.