Apparemment, nous allons nous attendre à d'autres retards dans les jeux à cause du Coronavirus. Deux jeux ont déjà été retardés, mais nous ne savons pas encore les quels. De nombreux développeurs externalisent leur travail en Chine, d'où de futurs retards. Soyez également surpris si nous voyons la PS5 ou la Xbox Series X cette année.

posted the 02/23/2020 at 04:25 PM by jenicris