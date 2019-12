''En interne, nous essayons également de créer une version de Will of the Wisps qui prend

en charge le 120Hz sur la Xbox Series X, mais ce sera à Microsoft d’en décider,

alors n’hésitez pas à tweeter Phil à ce sujet.



Je pense que ce serait bien si Ori était l’un des premiers jeux à sonner une nouvelle ère où les jeux sur console prennent en charge un taux de rafraîchissement supérieur à 60Hz. De nombreux téléviseurs

savent gérer le 120Hz et au moment du lancement de la Xbox Series X, ce sera encore plus courant,

donc les gens devraient avoir du contenu qui utilise cette nouvelle technologie.''

, game director cheza déclaré sur, que le studio réfléchissait àcréer un patch pour faire tourner le jeu en 120fps surSachez que le jeu est déjà disponible à la pré-commande pour seulement 29.99€ sur leSa sortie est toujours prévue pour le 11 mars 2020.