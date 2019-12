Salut mes clébards,Vergeben et Sabi ont leur source principale (probablement commune) qui sait qui est le futur perso de Smash. Sauf que cette fois-ci (probablement pour des raisons de sécurité) la dite source ne leur donne pas le nom du perso mais une liste de persos et éditeurs qui ne seront pas le prochain DLC (et on parle uniquement du prochain perso).Les persos issus de ces éditeurs ne seront pas le prochain perso :NintendoKonamiSegaCapcomBandai NamcoSquare EnixMicrosoftKoei TecmoBethesdaActivision BlizzardArc System WorksFalcomLevel-5Nippon Ichi Software (NIS)Spike ChunsoftMarvelousUbisoftEpic GamesPas de perso Touhou Project non plusni Scorpion de MK (de toute façon les japs ne jouent pas à Mortal Kombat)ni Gordon FreemanPas de trophée aide qui deviendrait un perso (donc pas de WaluigiPas de persos qui ont déjà un "Spirit".Voilà voilà pour l'hécatombe------------------------------------------------------------Pour rappel, dans la vidéo de présentation de Terry Bogard, Sakurai a mentionné qu'il n'étaità partir du moment où il était fun à jouer (sous entendu le prochain perso ne sera pas connu).Par ailleurs il a dit dans la vidéo de présentation de Banjo & Kazooie que l'ajout de futur DLC après le premier season pass(sous entendu on ne mettra pas beaucoup voir pas du tout de persos de licences déjà présentes dans le jeu).Sur ce je vous laisse débattre, le prochain perso devrait probablement être annoncé au TGA même si Sabi a dit qu'il n'était pas inenvisageable qu'il soit annoncé avant (selon sa source).Allez je retourne à ma niche,si je vois des updates je le met en com, wouaf------------------------------------------------------------Voilà les sources :