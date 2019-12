Assurément l’un des projets avortés les plus attendus du jeu vidéo, le reboot de la saga survival horrifique Silent Hill par Hideo Kojima, alias Silent Hills, avait totalement sombré à cause des dissensions entre Konami et Mister Kojima.



Depuis, le créateur de Metal Gear Solid a volé de ses propres ailes, créé son studio de développement, et sorti Death Stranding sur PlayStation 4, lequel cartonne littéralement en termes de nominations aux Game Awards 2019.



Du coup, Konami semble avoir mis la hache de guerre de côté (vu le succès de son protégé, tu m’étonnes!) et, selon Reddit, Kojima serait en plein pourparlers avec la compagnie pour remettre en chantier Silent Hills!



Cela semblerait plutôt en adéquation avec le dernier tweets du Maestro, qui indiquait regarder un max de films d’horreur pour créer le jeu le plus flippant possible dans un futur proche, non?



Bon perso j'y crois absolument pas mais bon on verra bien en tout cas si les deux font la "paix" ça serait vraiment une excellente nouvelle.