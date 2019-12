Les jeux de lancement PlayStation 5 ne seront apparemment pas des jeux intergénérationnels.



Lors du dernier podcast Kotaku Splitscreen, Jason Schreier a parlé des consoles de la prochaine génération et de leurs titres de lancement. Il a déclaré qu'il a entendu parler des jeux de lancement de la PlayStation 5, et a confirmé que ces jeux ne seront disponibles que sur la console. Il n'a pas été précisé s'il s'agit uniquement de titres First-Party ou de Third-Party.

Il a ajouté qu'il ne sait pas quels sont les plans de Microsoft, mais il suppose que les titres de lancement Scarlett cibleront la nouvelle console ainsi que le PC et la Xbox One comme ce sera le cas avec Halo Infinite.



Schreier a également révélé des informations intéressantes concernant l'accessibilité des consoles de la prochaine génération. Apparemment, il y aura des options de jouer pendant de très courtes périodes de temps et d'arrêter sans problème, comme c'est le cas pour Netflix et d'autres services de streaming vidéo.



Plus tôt cette semaine, nous avons entendu dire que le modèle Xbox Scarlett Lockhart est toujours en préparation. La console est comparable à la PlayStation 4 Pro en termes de performances, manquera d'un lecteur de disque et il sera poussé comme une console de streaming uniquement. On s'attend à ce que tous les jeux Scarlett fonctionnent sur Lockhart et Anaconda.



La PlayStation 5 et Xbox Scarlett sortira l'an prochain dans le monde entier. Nous vous tiendrons au courant dès qu'il y en aura d'autres, alors restez à l'affût des dernières nouvelles.