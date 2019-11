Jeux Video

Selon Tom Warren (rédac chef de The Verge) :



Peu d'éditeurs/dev possèdent un devkit Scarlett pour le moment, mais selon lui, le peu fournis sont "actuellement" moins puissant que les versions finales, dans le probable but de détourner les pistes.



"Cette fois, Microsoft veut surprendre Sony."



En réaction à je ne sais plus quel insider qui stipulait que la PS5 serait légèrement plus puissante que la Scarlett.



ça ne veut pas dire que ce n'est pas également le cas pour la PS5 : avec des architectures PC, rien n'est vraiment signé pour le moment.