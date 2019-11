Phil Spencer, le Big Boss d’Xbox faut-il le rappeler, a réagi aux critiques formulées à propos de ses récents commentaires au sujet de la VR (réalité virtuelle), que certains ont pu percevoir comme une critique négative de cette technologie.Dans une interview accordée au site stevivor, Spencer confiait que selon lui le business autour de la VR pouvait être considéré comme un marché de niche qui ne correspondait pas à sa vision « communautaire » du jeu vidéo.Et ce qui devait arriver arriva avec le post de Shuhei Yoshida, patron de la branche indé des studios PlayStation de Sony :Car du côté de chez Sony, le PlayStation VR c’est 4,2 millions d’unités vendues en mars dernier.Je ne sais pas si Microsoft fait le bon choix en snobant la VR pour la next gen.. c'est une stratégie risquée si on se dis que pour les 7 ou 8 ans à venir, Microsoft passe peut être à côté de quelque chose de grand.Pas de bras, pas de VRBon choix de la part de Phil, ou encore grosse boulette en vue ?Seul l'avenir nous le dira..

posted the 11/30/2019 at 09:44 AM by giusnake