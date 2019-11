ça vient de reddit, donc pincettes, tout çaLa source viendrait d'un mec qui a déjà quelques bons leaks de Rockstar à son actif (dont du GTA Online et RDR 2).L'info :Rockstar plancherait depuis un moment sur une nouvelle licence qui, après le monde moderne (GTA) et la Far West (RDR) s'attarderait à l'univers médiéval.Toujours du monde ouvert forcément, une mise en avant des duels à l'épée, et au moins, on pourra dire qu'ils savent déjà faire avec la modélisation des chevaux (couilles inclus).Le jeu serait le prochain Rockstar majeur à sortir (hors éventuels remasters) et ce pour quelque part en 2021, avec annonce dans les mois à venir.Perso j'y crois moyen, mais d'un coté et malgré le succès massif de leurs 2 IP principales, y a bien un moment où Rockstar va être tenté de placer de nouvelles licences. Pas comme s'ils n'avaient pas le pognon pour.