Le réalisateur corrobore ainsi l’information de Deadline qui affirme qu’aucune suite n’est prévue pour le moment.

Première

Joker 2, acte III. Après The Hollywood Reporter qui affirmait qu’une suite était dans les tuyaux, après Deadline qui contre-attaquait en clamant que c’était faux… Qui mieux que Todd Phillips, réalisateur de Joker, pour clarifier la situation ? Personne. C’est ce que relate désormais Indiewire en reprenant les dires de Phillips :En d’autres termes, aucune suite du Joker n’est envisagée pour le moment. Todd Phillips pointe du doigt les sources pas très fiables, voire totalement fausses selon Deadline, de The Hollywood Reporter. Du moins sur ce sujet-là. Alors que THR rapportait également dans son article que le cinéaste avait pitché à la Warner Bros d’autres origin stories pour de nombreux personnages emblématiques de DC Comics, là encore, il semblerait que cela ne soit pas tout à fait exact non plus. Indiewire explique qu’il s’agit en réalité d’un nouveau label, DC Black, qui pourrait être le nouveau fer de lance de franchises dans le style artistique du Joker. Mais pas d’autres films. Un projet qui, pour l'instant, n'est pas non plus d'actualité :, explique Todd Phillips.L’article d’Indiewire enfonce définitivement le clou comme Ponce Pilate lorsqu’il évoque à nouveau les dires de Todd Phillips :[de The Hollywood Reporter]En résumé: laissez Todd Phillips faire son travail, dès qu'il aura de plus amples informations nous en serons les premiers informés.