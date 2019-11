A partir du 24 novembre jusqu'au 2 décembre prochain, le Black Friday fera son retour comme chaque année.Si vous hésitiez encore sur la PS4, sachez quecompte baisser le prix de sa console, laavec trois Jeux (TLOU R, God Of War, Horizon Zero Dawn) sera affichée à 199.99$, la mêmechose du coté ducomprenant une caméra et le jeu VR Worlds.Quant à la, elle passera à 39.99$ et laà 299.99$. Coté jeux :etseront trouvables à 19.99$.