Bonjour Gamekyo,Aujourd'hui et après mûre réflexion, je me suis fait un constat tout simple..Comment ne pas acheter la prochaine console de Microsoft ?Cette réflexion ne vient pas du pro M que je suis dans l'âme non.Le constat est simple, comment ne pas voir que Microsoft est en train de tout bouleverser dans l'industrie du jeux vidéo ?Alors soyons claire, net, et précis..La Scarlett sort fin 2020, je suis déjà abonné Gamepass, donc ça veux dire que le grand fan de Halo que je suis, jouera au prochain halo infinity dès le day one de la sortie de la console "gratuitement" via le gamepasset c'est pas fini avec la pléthore de nouveau studio que Microsoft a racheté, tout les jeux serons en day one dans le gamepass aussi.. on rajoute que la console sera full rétro, et que les éditeurs tiers se rue sur le gamepass aussi !!!En un mot comme en cent, impossible pour tout gamer qui se respecte, de ne pas succomber à cette offre juste dingue et révolutionnaire !On veux parler du Xcloud aussi ? pourvoir jouer à tes jeux en 4k hdr sur n'importe quel écran ? gratuit si tu as le gamepass? OMG!Je sais pas vous.. mais moi je dis, que si Sony ne s'aligne pas avec une offre genre Gamepass, c'est presque déjà pliéje leurs souhaite de vite comprendre ce qui leur tombe dessuset de réagir en conséquence.Oui Microsoft attaque de frond Sony c'est indéniable..Et j'ai confiance en Playstation pour la next gen ! je ne veux pas que Xbox gagne facilement ça non.. ils ont déjà perdu beaucoup de plumes avec leurs exclu jap qui ont sauté sur Xbox.. donc Sony réveille toi stp à la place de tweeter toute la journéeVoilà j'ai fini mon billet d'humeur du jour, maintenant à vous de me dire si mon raisonnement est bonDans le joie, le bonne humeur, et la courtoisie.bien à vous,Giusan.bisous à tout mes camarades pro S de Gamekyo