Jeux Video

L'info est tombée discrètement sur Twitter et je ne sais pas si tout le monde était au courant (pour la Elite 2, c'était assuré), donc je met ça là.Et c'est juste magnifique ça.Enfin on va pouvoir transiter à la gen suivante sans devoir rebalancer de 60 à 80 balles pour une deuxième manette.(bon, y avait aussi la Wiimote mais osefJ'imagine que ce sera pareil avec la Dual Shock 4 sur PS5 même si je me pose davantage de question à ce sujet, la DS5 embarquant de nouvelles technos donc c'est à se demander si la DS4 ne sera pas uniquement valable pour la rétro (et même obligatoire pour certains jeux si la DS5 n'a pas de pavé tactile).