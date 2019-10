Un nouveau brevet déposé par Sony laisse entrevoir une amélioration de plus pour la manette qui accompagnera la PlayStation 5.Il y a quelques jours, nous avions la chance d'obtenir de nouvelles informations officielles au sujet de la PlayStation 5, mais également de la manette qui l'accompagnera tout au long de vos séances de jeu.Celle que nous nommerons Dualshock 5 pour l'instant, pourrait bien nous réserver quelques secrets si l'on en croît un nouveau dépôt de brevet de la part de son créateur. Ce dernier nous explique que les joueurs n'auront plus besoin d'allumer leur console pour lancer le PS Now et jouer à leurs jeux favoris par exemple.La manette à l'image de ce que propose Google avec Stadia embarquerait une petite quantité de données suffisantes pour vous permettre de vous connecter à internet sans avoir besoin de votre console.A l'heure actuelle, difficile d'imaginer tout ce que cette technologie pourrait apporter dans le futur, mais s'il suffit désormais d'acheter une manette pour que les joueurs et accès au service de Cloud Gaming du constructeur, cela constituerait une vraie porte d'entrée à moindre coût dans l'univers de Sony.