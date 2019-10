Gamergen

JVLive

Gameblog

Luigi's Mansion 3 est bien la suite dont rêvaient les fans depuis des années. Le titre s'adapte parfaitement à la Nintendo Switch pour proposer des graphismes magnifiques, un gameplay simple à prendre en main, mais tout de même très complet et comprenant des énigmes bien dosées. Il reste désormais à patienter jusqu'au test final pour savoir si tous les étages de l'hôtel sont aussi plaisants à parcourir et si le scénario et la durée de vie tiennent la route.Les quelques heures passées sur le jeu nous permettent déjà d'assurer que Luigi's Mansion 3 sera à la hauteur des attentes des joueurs. Après un passage sur console portable, la licence revient avec suffisamment de nouveautés de gameplay pour prolonger l'expérience proposée par le passé tout en profitant des capacités de la Switch graphiquement.Si à ce stade, les (mini)jeux de l'étrange apparaissent peu nombreux et trop similaires à ceux d'un Mario Party, il faudra attendre de connaître la teneur du contenu supplémentaire à télécharger pour le confirmer. De toute façon, l'intérêt de la dimension multi joueur se situe encore davantage dans la Tour Hantée, pleine de pièges aussi terrifiants que désopilants. L'endroit idéal pour user des nouvelles mécaniques de gameplay de Luigi's Mansion 3, qui plus est avec sa facette coopérative en duo, l'ingrédient certes gluant mais essentiel de cette aventure effarante, a priori dans le meilleur sens du terme... Évaluation finale de ces vacances cauchemardesques prévues très bientôt, pour le test.