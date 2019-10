« La démo avait les meilleurs graphismes en temps réel que j’ai jamais vu. Et ce que je veux dire par là, c’est que ça ressemblait à un vrai jeu auquel on peut jouer. Pas à une simple démo technique d’Unreal Engine 4 ou d’Unity super léchée que vous verriez à la GDC. Pour être clair, en termes de distance d'affichage, d’éclairage et d’environnement dynamiques, Red Dead Redemption 2 ou The Last Of Us Part 2 sont à des années lumières.



Les ombres, en particulier, sont impressionnantes, et la qualité globale de l’image est solide, ce qui devrait être un fait acquis, compte tenu de la puissance suggérée de la PlayStation 5 et de la Xbox Scarlett. »



« J’ai surtout remarqué qu’il y avait des buissons d’environ 2 à 3 pieds de haut. Quand ils se balançaient

dans le vent, ils projetaient des ombres mouvantes avec des détails parfaits. Pas de scintillements

ou d’effets d’escaliers du tout. Et je parle d’un buisson avec peut-être 75 ou 100 branches

et des centaines de feuilles dessus !



Cela semblait totalement différent de ce à quoi j'avais été habitué durant cette génération.



Le jeu est complet et tournait en 2160p, avec un framerate de 25 à 30 ips, sur du matériel Navi,

donc un kit de développement PS5 datant de juin 2019. »

