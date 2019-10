God is a Geek 9,5/10

Yooka-Laylee and the Impossible Lair est l'un des meilleurs jeu de plateforme en 2D disponibles. Si vous cherchez quelque chose avec un gameplay raffiné et des niveaux amusants, vous y êtes.

IGN 8,7/10

Yooka-Laylee et The Impossible Lair ramène le duo dynamique dans une perspective 2.5D pour offrir l’un des meilleurs jeu de plateforme que nous ayons vu depuis des années.

Destructoid 7/10

Yooka-Laylee et l'Impossible Lair capturent parfaitement l'essence de Yooka-Laylee et la réinvente comme un nouveau type de jeu.

