Cette dernière prend du retard, mais selon le studio, c'est pour la bonne cause. En effet, la version Nintendo Switch de Bloodstained : Ritual of the Night va recevoir une importante mise à jour qui mettra l'accent sur quatre domaines : " les graphismes, les temps de chargement, les effets de particules et le lag ". Les développeurs précisent alors que les arrières-plans des environnements vont être modifiés pour offrir des images plus nettes, que les temps de chargement ont été "grandement améliorés" et que des centaines d'effets de particules vont être remplacés. D'ailleurs, il semblerait que ces particules soient justement la cause des nombreuses baisses de performances de cette version.



La mise à jour sera déployée en deux parties et arrivera fin novembre. Il faudra donc se montrer patient.

JVC