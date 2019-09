La suite de The Legend of Zelda Breath of The Wild est évidemment désormais LE jeu le plus attendu sur Nintendo Switch par de très nombreux possesseurs de la console. Actuellement en développement, le titre reste encore bien mystérieux : est-ce une vraie suite ou un "délire" à la Majora's Mask ? Zelda sera-t-elle enfin jouable... Et puis surtout, le titre sera-t-il aussi ambitieux que le premier opus, déjà entré dans les annales (ne vous inquiétez pas, ça ne fait pas mal) ?

Et sil faudra forcément patienter encore et toujours avant de le découvrir, l'un des développeurs du jeu a fait un petit commentaire qui donne une indication... En effet, dans une entrevue passionnante publiée récemment sur le site de Nintendo au Japon (façon Iwata Demande)Yohei Izumi, Satoshi Takizawa et Manabu Takehara, trois concepteurs ayant créé le vaste monde d'Hyrule ont tout en racontant leur expérience sur le premier titre, révélé qu'ils travaillaient aussi sur la suite, précisant qu'elle se voulait encore plus ambitieuse au point de mobiliser des développeurs supplémentaires ! D'ailleurs si vous avez le profil et que vous êtes passionné, vous pouvez postuler, Nintendo embauche...

Quelques images de l'incroyable travail effectué sur les environnements de Zelda BoTW

Question : vous avez développé “BotW” mais vous travaillez actuellement aussi sur une suite.



Réponse de Satoshi Takizawa : "Oui, je travaille dur. Je ne peux pas donner de détails à ce stade, mais ce que je veux vous dire, c'est que nous voulons offrir de nouvelles expériences dépassant le travail précédent et pour cela nous devons mobiliser un maximum de force et de talent. Nous avons donc décidé de recruter des concepteurs de terrains supplémentaires."

Pour rappel, Zelda BOTW 2 n'a pas encore de date de sortie. On espère néanmoins qu'elle arrivera vite. Peut-être, mais ce n'est qu'une supposition, que le jeu sortira en même temps que cette fameuse Nintendo Switch Pro dont elle pourrait être une superbe locomotive (tout en restant compatible avec la Switch standard à l'instar du jeu original sorti sur Wii U et Switch.)"

Juste en-dessous le lien NM + le lien japonais avec des jolis screens retouchés et en 1080p du premier Zelda BoTW.