Durant notre vie il y a un moment et c'est principalement pendant notre scolarité ou on arrive sur notre table et on commence à dessiné ce fameux S ayant presque le look d'un rubis de. Perso je l'ai toujours nommé le Super S.En faite hier dans mes suggestions de vidéo Youtube je suis tombé sur une vidéo dont l'auteur tenta de retracé l'origine de ce S. Le Youtubeur retraça ce S jusqu'à un ouvrage (Mechanical Graphics) datant de 1890 par, mais ce montrant prudent puisque le S de l'oeuvre en question n'était pas forcément l'Original, le point d'origine. Si vous voulez voir la vidéo regardez ci-dessous.En effet dans ce genre de recherche il faut toujours être prudent car dans les commentaires de la dite vidéo quelqu'un a trouvé une vieille peinture nommé "" qui date de 1533 si vous faite un clic droit et que vous l'ouvrez dans un nouvel onglet vous devriez apercevoir clairement le fameux S.Encore une fois ce S reste énigmatique bien qu'on puisse retracer son histoire jusque dans les annéesil n'est pas sûr que cela soit cette période qui fut l'inventeur de ce S Stylisé. Néanmoins je trouve le sujet fascinant. Car ce S est un lien non seulement entre les gens mais également entre les Nations car quasiment toute la planète a un jour ou l'autre dessiné ce S soit sur une feuille blanche soit la gravé dans une table en bois scolaire.Ce S est un symbole universel unEt vous trouvez vous cela fascinant ? Aussi quand avez vous dessiné ce S ? Comment le nommiez vous ? Et avez vous une anecdote sympa avec ce S graphique ?