Salut mes chiotsBon aujourd'ui c'est à prendre avec beaucoup de pincettes (ou avec un grain de sel comme on dit dans la langue de Boris Johnson) puisque je ramène pas du label Vergeben mais plutôt du discount 4chan (Mais avant de râler(ouais je sais inclure un lien url dans des mots, merci le docCe message du 9 décembre suggérait que 4 des 5 persos du pass seraient Banjo & Kazooie, les héros de Dragon Quest III, IV, VIII et XI (exactement ceux qui arrivent demain) mais aussi Doomguy et le Monster Hunter !Le premier choix peut surprendre mais en fait il s'agit d'un des personnages les plus en vue parmis les spéculations des fans de smash.Un des arguments (outre le fait qu'il s'agisse de l'icône des FPS) est que Bethesda est l'un des premiers à avoir soutenu la console (Skyrim dans le trailer d'annonce, les 2 nouveaux Doom et Wolfenstein portés sur Switch, etc) et qu'à l'instar d'Atlus avec son annonce de Shin Megami Tensei V et Square Enix avec l'annonce de DQXI sur Switch (et ce avant l'annonce de la console) Bethesda pourrait aussi avoir son perso dans Smash (Doomguy étant le perso le plus important dont dispose Bethesda depuis leur rachat d'IdSoftware). Atlus ayant eu Joker et SE, Erdrick.Pour l'autre perso ça pourrait paraître moins surprenant mais je le serais davantage dans la mesure où la série est déjà représentée dans Smash (donc on n'aurait pas l'effet de surprise). De plus je serais déçu, le perso de Capcom qui aurait le plus sa place selon moi n'est pas ce non-perso sans saveur qu'est le Monster Hunter (fuck la chasse au passage) mais bel et bien l'icône qu'est Arthur de Ghosts'n GoblinsBon allez à la niche !