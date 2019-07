Télé & Cinéma

Le Kurgan

Horton

quickening noir

Ahhhhhune série que dis-je une Franchise qui m'est chère dans mon cœur déjà pour 3 de ces films que j'avais adoré à l'époque et ensuite pour la série TV qui était lié plus ou moins au films. Ensuite qui dit Highlander dit Queen cette Franchise selon moi ne va pas sans le groupe deCela fait plus de dix ans que la franchise maintenant a été laissé à l'abandonétant sortie en 2007. Donc en arrondissant 13 ans que la licence est au point mort.Alors certes je n'aime pas les reboot ou remake, mais je ne peux m'empêcher de penser qu'est-ce que donnerais cette Franchise si elle pouvait être mieux ordonnée. En conservant l'idée des guetteurs, l'idée des plus gros méchants immortels commeou encore des méchants mortels comme, l'idée du, l'idée du Clan MacLeod étant un clan propice à créer des immortels (Connor, Duncan, Quentin et Colin).Aussi au delà de cette idée quel est votre rapport à cette licence ? Gardez vous de bon souvenir d'Highlander avez vous des regrets ? Discutons de cette formidable oeuvre de fiction.