Alors que la Xbox Scarlett et la PS5 fourbissent leurs armes, le patron d'Inti Creates (Bloodstained : Cursed of the Moon, Mighty No. 9) a tenu à prévenir Sony Interactive Entertainment et Microsoft. En effet, avant de se focaliser sur la puissance de leurs machines respectives, il pense qu'ils feraient mieux de réfléchir à un concept unique. "L'autre élément qui déterminera l'avenir des prochaines consoles, c'est justement ce que Nintendo a réussi à faire avec la Switch, c'est-à-dire proposer quelque chose de totalement nouveau qu'aucune autre machine n'avait offert jusqu'à présent, a affirmé Takuya Aizu à nos confrères de Video Games Chronicle. Quelle que soient ces consoles, elles devront garantir une expérience de jeu dont on ne pourra profiter qu'en les achetant. Depuis l'avènement de la Switch, je pense que cette singularité est plus que jamais importante."



Si la firme de Kyoto a souvent été copiée par le passé, Aizu-san estime que ses deux rivaux ne devraient pas opter pour cette stratégie. "Pour ce qui est du caractère nomade, Nintendo a déjà pris la place. A la limite, la seule console de salon qui aurait besoin d'être transportable, c'est l'éventuel successeur de la Switch. Si une autre compagnie reprenait la même idée, elle ne serait pas en mesure de lutter avec la nouvelle console de Nintendo, car ce dernier disposerait déjà d'une base solide. [...] Ils doivent donc étudier d'autres pistes. Si je savais exactement ce qu'il fallait faire, j'irais voir Sony Interactive Entertainment et Microsoft pour leur vendre le concept."



Pour le moment, même si les contours de la PS5 et de la Xbox Scarlett ont été vaguement dessinés, on ignore encore de quoi elles seront capables. On a le temps, de toute façon.