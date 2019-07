NPD Mai (USA):



Le résultats de ventes sur l’industrie vidéo ludique par le groupe NPD : La Nintendo Switch reste en

tête pour ce mois de Juin 2019, suivie de la PlayStation 4 et de la Xbox One .





Hardware :

Nintendo Switch

PlayStation 4

Xbox One

Software :

Top 10 sur l'année 2019:

(Estimations)Coté software : Super Mario Maker 2 se place directement comme le jeu le plus vendu du mois de juin, suivi de Crash Team Racing Nitro Fueled dont les ventes représentent le plus haut total du mois de lancement de l'histoire de la franchise Crash Bandicoot (le record était détenu par Crash Bandicoot N. Sane Trilogy).Grand Theft Auto V est quatrième. Retour de Spiderman dans le Top 10 plus God Of War dans le Top 20, surement grâce aux Days Of Play.Mortal Kombat 11 est toujours le jeu le plus vendu de l'année et le troisième jeu de la franchise le plus vendu de tous les temps aux US, juste derrière Mortal Kombat X et Mortal Kombat III.Pour finir, Kingdom Hearts III est désormais le jeu le plus vendu de la licence aux states.1-Super Mario Maker 22-Crash Team Racing Nitro Fueled3-Mortal Kombat 114-Grand Theft Auto V5-Minecraft6-Super Smash Bros. Ultimate7-Marvel’s Spider-Man8-NBA 2K199-Mario Kart 810-Days Gone11-Tom Clancy’s Rainbow Six Siege12-Red Dead Redemption II13-The Legend of Zelda Breath of the Wild14-MLB 19 The Show15-Call of Duty Black Ops IIII16-Tom Clancy’s The Division 217-New Super Mario Bros. U Deluxe18-Assassin’s Creed Odyssey19-Super Mario Party20-God of War1-Mortal Kombat 112-Kingdom Hearts III3-Tom Clancy’s The Division 24-Anthem5-Resident Evil 2 20196-Super Smash Bros. Ultimate7-Days Gone8-Red Dead Redemption II9-MLB 19 The Show10-Call of Duty Black Ops IIII1-Crash Team Racing Nitro Fueled2-Marvel’s Spider-Man3-Mortal Kombat 114-Days Gone5-MLB 19 The Show6-Grand Theft Auto V7-Minecraft8-Call of Duty Black Ops IIII9-NBA 2K1910-Red Dead Redemption II1-Mortal Kombat 112-Grand Theft Auto V3-Crash Team Racing Nitro Fueled4-Red Dead Redemption II5-Minecraft6-Forza Horizon 47-Tom Clancy’s Rainbow Six Siege8-NBA 2K199-Tom Clancy’s The Division 210-Assassin’s Creed Odyssey1-Super Mario Maker 22-Super Smash Bros. Ultimate3-Mario Kart 84-The Legend of Zelda Breath of the Wild5-New Super Mario Bros. U Deluxe6-Crash Team Racing Nitro Fueled7-Super Mario Party8-Pokemon Lets Go Pikachu9-Super Mario Odyssey10-Yoshi’s Crafted World