1 - Le plus rebondissant

2 - Le plus malicieux

3 - Le plus rythmé

4 - Le plus télécommandé

5 - Le plus glaçant

6 - Le plus haletant

7 - Le plus technique

8 - Le plus switché

9 - Le plus huilé

10 - Le plus collaboratif

11 - Le plus directif

12 - Le plus inspiré

13 - Le plus buggué

14 - Le plus roulant

15 - Le plus saignant

16 - Le plus accrocheur

17 - Le plus défoulant

18 - Le plus énigmatique

19 - Le plus thématique

20 - Le plus musical

21 - Bonus : Le plus original

Table Tennis in SMM2 [HARD]CODE :Brother, Can You Spare A Coin?CODE :Rhythm Challenge : Gourmet RaceCODE :Remote control masterCODE :The icy grip of the clawCODE :20 Seconds:Thwomp Temple RunCODE :Trickshot TempleCODE :Switch x SwitchCODE :Icicle Pressure Plates :0CODE :True FriendshipCODE :Follow the ArrowCODE :Metroid World: Legend of SamusCODE :1-1.exe has encountered an errorCODE :trailerCODE :Super Castlevania BrosCODE :-Thwomp Wall Jump-CODE :That Goomba Had A FamilyCODE :Room ReplicasCODE :Super Mario & the Mummy's CurseCODE :MEGALOVANIA RunCODE :----------Olimar's Pikmin AdventureCODE :