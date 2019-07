Jeux Video

Pas moi qui le ditMais ce cher Miyamoto via IGN :- Fonction screen immonde- Vidéo de quelques secondes seulement- Pas de fonction live Twitch & co- Code ami- Pas de MP- Pas de party- Chat demandant un smartphone- Pas de port ethernet natifMais on peut jouer sur internet donc j'imagine que pour Miyamoto, ça veut dire qu'ils sont pas en retard.(la VR, j'en parle pas, et de toute façon, la machine est ce qu'elle est niveau matos)Seul espoir, ces propos qui stipulent que "Ce n'est pas parce que quelque chose n'est pas encore annoncé que nous sommes en retard sur ce sujet.", laissant entendre des trucs à venir.Peut-être pour le premier anniversaire du service en septembre (avec N-Direct d'ici là).