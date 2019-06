Voici un Manhwa (bande dessinée coréenne) que je trouve très intéressante.La série est terminée, il y a 6 volumes.Le scénario est de Takashi Nagasaki, il est le co-auteur de Pluto, Monster, 20th Century Boys et Billy Bat.En fait voilà sur quoi ce base l'histoire : sur une hypothèse qui serait que les premiers enfants d'Adam et Eve, donc Abel et Cain auraient eu une dispute qui à finie par l'assassinat de Abel par Cain, mais la question est comment, en imaginant un procédé (et d'ailleurs la "marque de Cain" ?), ce procédé aurait-il perduré pour devenir un "virus" qui se propagerez jusqu’à notre époque...d’autant plus si ce virus tombez entre de mauvaises mains, le pire pourrez arriver...Si vous aimez les thrillers qui mélangent mythologie et science, vous suivrez les aventures de deux jeunes archéologues Teze yoo et le Dr Itsuki à travers le monde pour remonter à la source de ce "virus" et donc aussi de ceux qui voudraient l'utiliser.Le dessin est propre et beau, le rythme est bon (moment intense mélanger avec moment calme et de réflexion).Un scénario bien complexe comme il faut.