Bonjour, nouveau sondage, à savoir quel est votre jeu préféré de Naughty Dog ? Crash ? Jak ? Uncharted ? A savoir que je parle pas de licence mais bel et bien de jeu.



-Crash Bandicoot (1996) 2 votes



- Crash Bandicoot 2 : Cortex Strikes Back (1997) 2 votes



- Crash Bandicoot 3 Warped (1998 ) 2 votes



- Crash Team Racing (1999) 2 votes



- Jak And Daxter : The Precursor Legacy (2001) 3 votes



- Jak 2 Hors la loi (2003) 4 votes



- Jak 3 (2004) 0 vote



- Jak X ( 2005) 0 vote



- Uncharted Drakes Fortune (2007) 0 vote



- Uncharted 2 Among Thieves (2009) 12 votes



- Uncharted 3 L'illusion de Drake (2011) 0 vote



- The Last of Us (2013) 23 votes



- Uncharted 4 A Thieves End ( 2016) 3 votes



- Uncharted The Lost Legacy (2017) 1 vote



Voilà, sur ce, à vos votes !



UP : Vous pouvez voter pour deux jeux