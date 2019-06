Sur Twitter le réalisateur du jeu Takahisa Taura est revenu sur ses déclarations tenues hier chez IGN disant que Astral Chain serait le premier opus d'une trilogie.Et quand on lui demande si il a déjà une possibilité d'avoir au moins une suite il répond "Voila de quoi peut-être rassurer ceux qui pensaient que l'histoire du jeu n'aura pas de véritable fin.

Like

Who likes this ?

posted the 06/27/2019 at 12:29 PM by guiguif